https://static.news.ru/photo/8dbc70c4-212d-11ea-87bb-fa163e074e61_660.jpg Александр Хорошавин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, приговорённый к 13 годам тюрьмы в колонии, потерялся при переездах из СИЗО в СИЗО. Найти бывшего вип-чиновника не могут его адвокаты.

Хорошавина время от времени возили то в Хабаровское СИЗО, то в Сахалинское, в итоге 18 ноября его вывезли их Южно-Сахалинска и с тех пор следы его теряются. В Хабаровском СИЗО бывшего губернатора тоже нет, рассказал Интерфаксу адвокат Евгений Балабас.

Юристы направили запрос в Сахалинский УФСИН, но ответ им пока не пришёл. Сделан ещё один запрос в управление о состоянии здоровья бывшего руководителя области.

Я ему раз в неделю носил лекарства для сердца, от давления и успокоительные. Он периодически обращался за помощью к врачам, они ему корректировали лечение. Согласно их рекомендациям, я передавал ему лекарства. Сейчас никто этого делать не будет, человек сидит без лекарств, которые должен пить ежедневно, — так обосновал свой запрос Евгений Балабас.

На данный момент Хорошавин ещё не успел до конца ознакомиться с материалами второго уголовного дела, несмотря на то, что данные на это судом сроки вышли ещё в конце октября. Материалы этого дела будут переданы на проверку прокуратуре, но не раньше января 20202 года, так как их сейчас изучает адвокат другого обвиняемого по делу.

Половины обвиняемых по этому делу нет даже в России, уверен адвокат. Но в любом случае ему надо готовиться к судебному процессу, и Хорошавин не должен пропадать из виду.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Верховный суд отменил решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, сообщил его адвокат Евгений Балабас. По словам правозащитника, прекращено действие всех судебных решений, начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора.