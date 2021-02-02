Экс-глава центра ядерной медицины объявлен в розыск по делу о мошенничестве

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Пожар начался в здании дошкольного учреждения на Полярной улице в районе Северное Медведково. На место уже прибыли пожарные подразделения, которые приступили к ликвидации возгорания, сообщает ГУ МЧС России по Москве.

В целях безопасности после возгорания в школе с дошкольным отделением на Полярной улице вывезены 50 человек, из них 15 детей, — рассказал РИА Новости источник в экстренных службах столицы. Он...