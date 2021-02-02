Экс-глава центра ядерной медицины объявлен в розыск по делу о мошенничестве

В рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере СК РФ объявил в федеральный розыск бывшего руководителя центра ядерно медицины Олега Козина. Об этом сообщает ТАСС.
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По сообщению пресс-службы Хорошёвского суда Москвы, Козину официально предъявлено обвинение, а решение об аресте не вступило в силу.
Подробностей об уголовном деле в пресс-службе суда не уточнили.
Ранее NEWS.ru писал, что глава Минстроя Башкирии Рамзиль Кучербаев проведёт в СИЗО два месяца. Такое решение принял Кировский районный суд Уфы. Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий.