Экс-генерал ФСБ объяснил стрельбу в Казани

https://static.news.ru/photo/95f5e9fe-b237-11eb-9a4d-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов объяснил стрельбу в казанской школе. В разговоре с NEWS.ru специалист рассказал, почему этот инцидент мог произойти.

Дело в том, что когда мы с вами имеем дело с психопатом, это очень сложно досмотреть. Это человек неуправляемый, как правило, на такие преступления готовятся либо один, либо два человека, — сказал Михайлов.

Он уточнил, что досмотреть можно только тех, «кто находится в поле зрения спецслужб». Эксперт также рассказал, что могло стать причиной произошедшего.

Мотивы могут быть самые разные: личная неприязнь, внутренние всплески какие-то, весна, если же человек с психопатической личностью — он вообще непредсказуемый, там разные обстоятельства могут быть. Можно рассматривать это по-разному — и как месть, и как террористический акт, но надо знать мотивы, без них это всё превращается в фарс, — заключил Михайлов.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что в результате стрельбы в школе № 175 в Казани погибли три девочки и четыре мальчика. Ещё 16 человек пострадали и находятся в больнице.