Экс-депутата Госдумы Волчека доставили на допрос в Москву

https://static.news.ru/photo/d94d81c6-8533-11ea-80b8-fa163e074e61_660.jpg Денис Волчек Фото: facebook.com/dgvolchek

Бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека доставили из Санкт-Петербурга в Москву на допрос.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, следственные действия пройдут в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве. Также отмечается, что статус Волчека не определили, так как следственные действия ещё идут. Детали дела не сообщаются.