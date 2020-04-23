Экс-депутата Госдумы Волчека доставили на допрос в Москву

Бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека доставили из Санкт-Петербурга в Москву на допрос.
Как передаёт ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, следственные действия пройдут в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве. Также отмечается, что статус Волчека не определили, так как следственные действия ещё идут. Детали дела не сообщаются.
Ранее NEWS.ru писал, что стражи порядка задержали в Московской области полковника Росгвардии, которого подозревают в вымогательстве. По версии следствия, он требовал почти 20 млн рублей у предпринимателя.