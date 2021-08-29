Экс-депутата Госдумы нашли мёртвым в московском фитнес-клубе

В московском фитнес-клубе умер бывший депутат Госдумы Михаил Ненашев. По данным Telegram-канала «112», ему стало плохо во время тренировки, он упал без сознания и скончался.
На место срочно
Михаил Ненашев окончил Военно-политическую академию имени В.И. Ленина, после чего учился на специальном отделении соцфака МГУ им. М.В.Ломоносова. В период с 2007 по 2011 год он был депутатом Госдумы РФ.
Ранее сообщалось, что вице-президент алтайской Федерации рафтинга Кирилл Косогоров умер во время сплава по горной реке на Алтае. Ему было 32 года. В последний раз мужчина в составе туристической группы отправился по реке Башкаус. Маршрут называют одним из опаснейших на территории бывшего СССР, ряд порогов здесь имеют высшую — шестую категорию сложности.