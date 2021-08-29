Экс-депутата Госдумы нашли мёртвым в московском фитнес-клубе

В московском фитнес-клубе умер бывший депутат Госдумы Михаил Ненашев. По данным Telegram-канала «112», ему стало плохо во время тренировки, он упал без сознания и скончался.

На место срочно выехала бригада скорой помощи, но реанимировать его не смогли. По данным медиков, мужчина умер от остановки сердца. Ему был 61 год. На месте случившегося сейчас работают следователи.

Михаил Ненашев окончил Военно-политическую академию имени В.И. Ленина, после чего учился на специальном отделении соцфака МГУ им. М.В.Ломоносова. В период с 2007 по 2011 год он был депутатом Госдумы РФ.

Ранее сообщалось, что вице-президент алтайской Федерации рафтинга Кирилл Косогоров умер во время сплава по горной реке на Алтае. Ему было 32 года. В последний раз мужчина в составе туристической группы отправился по реке Башкаус. Маршрут называют одним из опаснейших на территории бывшего СССР, ряд порогов здесь имеют высшую — шестую категорию сложности.