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Экс-чиновника мэрии убили в Новосибирске

11:24, 11 мая 2021
Иван Митряшин Иван Митряшин Фото: twitter.com/sonnyj_homjak

В Новосибирске убит бывший член Совета депутатов и экс-начальник главного управления благоустройства и озеленения мэрии Иван Митряшин. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на источник в органах власти.

По словам собеседника агентства, это произошло 10 мая.

Он получил ножевое ранение в шею, вследствие чего и скончался, — сказал источник.

Какие-либо подробности произошедшего не уточняются.

Как пишет «Тайга.Инфо», политика «до больницы не довезли». Другой источник издания сообщил о «пьяной драке» и не уточнил подробности происшествия.

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