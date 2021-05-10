Экс-чиновника мэрии убили в Новосибирске

https://static.news.ru/photo/9ff29a26-b235-11eb-be14-96000091f725_660.jpg Иван Митряшин Фото: twitter.com/sonnyj_homjak

В Новосибирске убит бывший член Совета депутатов и экс-начальник главного управления благоустройства и озеленения мэрии Иван Митряшин. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на источник в органах власти.

По словам собеседника агентства, это произошло 10 мая.

Он получил ножевое ранение в шею, вследствие чего и скончался, — сказал источник.

Какие-либо подробности произошедшего не уточняются.

Как пишет «Тайга.Инфо», политика «до больницы не довезли». Другой источник издания сообщил о «пьяной драке» и не уточнил подробности происшествия.

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