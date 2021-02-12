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Экс-баскетболист из США зарезал девушку в стрип-баре

17:49, 13 февраля 2021
Фото: Pexels

Бывшего баскетболиста Логана Келли, который играл за команду Университета Монтевалло, арестовали в Мексике после нападения на девушку в стрип-баре.

Инцидент произошёл в Тихуане. 26-летний мужчина напал на 19-летнюю Аталию Монтойя Ромеро со спины и на нанёс ей удар ножом в шею. Девушка скончалась на месте.

Идентифицировать жертву сотрудникам полиции помогла видеозапись с места преступления. Также они изъяли орудие убийства.

Доступ к съёмке получили сотрудники портала TMZ, однако в итоге журналисты отказались её публиковать.

В сезоне-2012/13 подозреваемый выступал за команду Ратгерского университета, но провёл всего три игры. В составе команды Монтевалло американец принял участие в 20 матчах сезона-2015/16.

Как писал NEWS.ru, ранее боец UFC из Мексики Ирвин Ривера совершил нападение на своих родных сестёр. В настоящий момент спортсмен арестован без права выхода под залог. В СМИ появилась информация, согласно которой Риверу задержали по подозрению в убийстве. По распространённым сведениям, бойцу грозит пожизненное заключение или смертная казнь.

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