Экс-баскетболист из США зарезал девушку в стрип-баре

Бывшего баскетболиста Логана Келли, который играл за команду Университета Монтевалло, арестовали в Мексике после нападения на девушку в стрип-баре.
Инцидент произошёл в Тихуане. 26-летний мужчина напал на 19-летнюю Аталию Монтойя Ромеро со спины и на нанёс ей удар ножом в шею. Девушка скончалась на месте.
Идентифицировать жертву сотрудникам полиции помогла видеозапись с места преступления. Также они изъяли орудие убийства.
Доступ к съёмке получили сотрудники портала
В сезоне-2012/13 подозреваемый выступал за команду Ратгерского университета, но провёл всего три игры. В составе команды Монтевалло американец принял участие в 20 матчах сезона-2015/16.
Как писал NEWS.ru, ранее боец UFC из Мексики Ирвин Ривера совершил нападение на своих родных сестёр. В настоящий момент спортсмен арестован без права выхода под залог. В СМИ появилась информация, согласно которой Риверу задержали по подозрению в убийстве. По распространённым сведениям, бойцу грозит пожизненное заключение или смертная казнь.