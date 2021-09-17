«Эконива» отреагировала на задержание вероятного убийцы семьи под Воронежем

Задержанный в Воронежской области по подозрению в убийстве семьи и посягательстве на жизнь сотрудников полиции житель села Волчанского Виктор Мирский не работает и никогда не работал ни в каком из подразделений группы компаний (ГК) «Эконива», как и в охранных компаниях, с которыми сотрудничает ГК, рассказали NEWS.ru в пресс-службе предприятия.

Руководство группы «Эконива» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, желает скорейшего выздоровления пострадавшим. В настоящее время «Эконива» сотрудничает с правоохранительными и следственными органами, оказывая им всестороннюю поддержку в расследовании преступления, — отметили представители ГК.

Baza отмечает , что мужчина не остановился на требование полицейских. При задержании его ранили в голову, сейчас за его жизнь ведут борьбу медики. Данные о поимке гражданина журналистам ТАСС подтвердили в МВД. По информации СМИ, за Мирским числится гладкоствольное и нарезное оружие. Предполагаемый злоумышленник заминировал свой дом, подведя провода и детонаторы к газовому баллону.

Нападение на отдел полиции в Лисках (Воронежская область) было совершено утром 16 сентября. Мужчина в камуфляжной одежде взорвал входную дверь в здание, после чего скрылся с места преступления на автомобиле. Пострадал сотрудник взвода патрульно-постовой службы, получивший осколочное ранение ноги. Его жизни ничего не угрожает.

Нападавший также подозревается в убийстве трёх человек в селе Каменка. Предполагается, что оно было совершено до атаки на отдел полиции. Жертвами злоумышленника стали женщина и двое её детей. По предварительным данным, с ними у мужчины произошёл бытовой конфликт, а нападение в Лисках — месть за вмешательство полиции в него.

По факту преступлений СКР возбудил уголовное дело. Глава ведомства поручил передать его в центральный аппарат.