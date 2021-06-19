https://static.news.ru/photo/e91f8f28-d0bd-11eb-b127-96000091f725_660.jpg Фото: РИА Новости

Экипаж упавшего в Кузбассе самолёта сообщал об отказе двигателя. Во время снижения Л-410 столкнулся с лесным массивом, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В 10:17 (06:17 мск) экипаж доложил об отказе одного из двигателей. В процессе снижения столкнулся с лесным массивом, — говорится в сообщении.

Число жертв крушения самолёта в Кузбассе увеличилось до семи. По предварительным данным, ещё 13 человек пострадали. Авиакатастрофа произошла в районе села Журавлёво в Промышленном районе Кемеровской области — Л-410 совершил жёсткую посадку. Четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, ещё 11 — в состоянии средней тяжести, рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

На место падения летательного аппарата выехали минимум восемь бригад врачей, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального центра медицины катастроф. На борту разбившегося Л-410 находились 18 человек, отметил начальник Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Анатолий Лукьяненко.

В начале июня в Пролетарском районе Ростовской области совершил посадку легкомоторный самолёт. Пилот самолёта был госпитализирован в Пролетарскую районную больницу.

Как сообщалось ранее, семь человек погибли в результате падения небольшого самолёта Cessna C501 в озеро в американском штате Теннесси. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте администрации округа Резерфорд.