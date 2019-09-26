https://static.news.ru/photo/7cf1c630-e03d-11e9-8e70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Западно-Сибирское СУТ СК России

Проверки организованы после жёсткого приземления самолёта в аэропорту Барнаула. Они коснутся и членов экипажа.

По словам гендиректора АО «Авиапредприятие «Алтай» (управляет барнаульской воздушной гаванью, входит в холдинг «Новапорт») Виталия Архипенко, есть процедуры, которые пилоты и бортпроводники должны обязательно пройти.

У экипажа будет взят анализ на алкоголь обязательно, они дадут объяснения, с ними работают правоохранители. Они здесь находятся, в городе, — рассказал он.

Архипенко добавил, что лайнер будет находиться на территории аэропорта до завершения следственных действий и решения Росавиации.

Он также отметил, что рейс прибыл по расписанию, но начал заход на второй круг.

Но командир доложил о дестабилизированном положении воздушного судна. Это значит, что он был не уверен, что при продолжении движения всё впишется в параметры взлётно-посадочной полосы, — пояснил гендиректор.

Он заверил, что повторный заход является нормальной практикой в таких случаях, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что уголовное дело заведено по факту жёсткой посадки лайнера в Барнауле.

Вечером 25 сентября при посадке следовавшего из Вьетнама самолёта Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула произошло возгорание правой стойки шасси. В результате аварийной посадки пострадали 56 человек.