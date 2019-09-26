Проверки организованы после жёсткого приземления самолёта в аэропорту Барнаула. Они коснутся и членов экипажа.
По словам гендиректора АО «Авиапредприятие «Алтай» (управляет барнаульской воздушной гаванью, входит в холдинг «Новапорт») Виталия Архипенко, есть процедуры, которые пилоты и бортпроводники должны обязательно пройти.
У экипажа будет взят анализ на алкоголь обязательно, они дадут объяснения, с ними работают правоохранители. Они здесь находятся, в городе, — рассказал он.
Архипенко добавил, что лайнер будет находиться на территории аэропорта до завершения следственных действий и решения Росавиации.
Он также отметил, что рейс прибыл по расписанию, но начал заход на второй круг.
Но командир доложил о дестабилизированном положении воздушного судна. Это значит, что он был не уверен, что при продолжении движения всё впишется в параметры взлётно-посадочной полосы, — пояснил гендиректор.
Он заверил, что повторный заход является нормальной практикой в таких случаях, передаёт «
Ранее News.ru писал, что уголовное дело заведено по факту жёсткой посадки лайнера в Барнауле.
Вечером 25 сентября при посадке следовавшего из Вьетнама самолёта Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула произошло возгорание правой стойки шасси. В результате аварийной посадки пострадали 56 человек.