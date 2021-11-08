Экипаж севшего на мель в Приморье контейнеровоза начали эвакуировать

Вертолёт МЧС РФ приступил к эвакуации экипажа контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель у берегов Находки в Приморье. На борту находятся 14 иностранных граждан, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Вертолёт Ми-8 МЧС России начал эвакуировать экипаж контейнеровоза Rise Shine. Поскольку на борту судна нет вертолётной площадки, людей поднимают на лебёдке, — рассказал источник.

Контейнеровоз Rise Shine сел на мель у мыса Козино. Судно ходит под флагом Панамы. Его длина составляет 101 метр, ширина — 19 метров. Граждан России на его борту нет. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что эвакуацию экипажа контейнеровоза Rise Shine было невозможно провести из-за сильного волнения. Однако жизни моряков ничего не угрожает. Он также отметил, что опасных грузов на борту судна нет, топливные танки не повреждены и разлива нефтепродуктов в результате аварии не зафиксировано.