https://static.news.ru/photo/a2fc523e-1c5e-11ea-b325-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Вертолёт Ми-28Н, разбившийся 11 декабря в Краснодарском крае, полностью разрушен.

Членам экипажа выжить не удалось, их тела уже опознаны. Как сообщил источник в экстренных службах края, они были опытными пилотами, передаёт ТАСС.

Уточняется, что трагедия произошла около 23:00 мск неподалёку от аэродрома Кореновск. Лётчики проводили плановый тренировочный полёт в сложных погодных условиях. На место происшествия выехала комиссия главного командования ВКС, ей предстоит разобраться в причинах произошедшего, сообщает «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru ранее, вертолёт принадлежит одной из силовых структур. Его обнаружили у станицы Платнировская, в нескольких километрах от аэродрома, с которого он вылетел.