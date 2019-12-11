Вертолёт Ми-28Н, разбившийся 11 декабря в Краснодарском крае, полностью разрушен.
Членам экипажа выжить не удалось, их тела уже опознаны. Как сообщил источник в экстренных службах края, они были опытными пилотами,
Уточняется, что трагедия произошла около 23:00 мск неподалёку от аэродрома Кореновск. Лётчики проводили плановый тренировочный полёт в сложных погодных условиях. На место происшествия выехала комиссия главного командования ВКС, ей предстоит разобраться в причинах произошедшего,
Как писал NEWS.ru ранее, вертолёт принадлежит одной из силовых структур. Его обнаружили у станицы Платнировская, в нескольких километрах от аэродрома, с которого он вылетел.
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