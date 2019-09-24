https://static.news.ru/photo/c817008c-df37-11e9-809c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ольга Соколова/Global Look Press

Для сохранения жизнеспособности судна спасатели намерены эвакуировать членов экипажа, оставшихся на горящей у Южных Курил плавбазе.

На «Петре Житникове» остаются 56 человек, в настоящее время открытого огня нет, но продолжается тление. Тушение базы происходит в условиях сильного шторма в Тихом океане, передаёт « Интерфакс ».

Как писал News.ru ранее, судовладелец плавбазы «Пётр Житников», на которой произошёл пожар, планирует за свой счёт отправить эвакуированный экипаж во Владивосток. По данным пресс-службы правительства Сахалинской области, соответствующие условия уже оговорены с судовладельцем.