Для сохранения жизнеспособности судна спасатели намерены эвакуировать членов экипажа, оставшихся на горящей у Южных Курил плавбазе.
На «Петре Житникове» остаются 56 человек, в настоящее время открытого огня нет, но продолжается тление. Тушение базы происходит в условиях сильного шторма в Тихом океане, передаёт «
Как писал News.ru ранее, судовладелец плавбазы «Пётр Житников», на которой произошёл пожар, планирует за свой счёт отправить эвакуированный экипаж во Владивосток. По данным пресс-службы правительства Сахалинской области, соответствующие условия уже оговорены с судовладельцем.