https://static.news.ru/photo/df38d190-1e3f-11ea-baf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пассажирский автобус, ехавший на текстильную ярмарку, столкнулся с грузовиком на территории Ивановской области. В результате ДТП один человек погиб, ещё один получил травмы. Об этом журналистам 14 декабря сообщили сотрудники УМВД по области.

Авария произошла на трассе Иваново — Ярославль. Водитель грузовика от полученных травм погиб на месте.

Травмы также получил водитель автобуса. Ему из-за деформации кабины зажало ноги, — передаёт ТАСС сообщение от регионального УМВД.

Как отметили в ведомстве, автобус следовал на ярмарку «Текстильщик» в Иваново. Внутри находились 23 человека, среди которых нет серьёзно пострадавших. По ходу движения автобус занесло, и он столкнулся со следовавшим во встречном направлении грузовиком.

Ранее NEWS.ru писал, что авария произошла утром 14 декабря на 242-м километре трассы Пермь — Екатеринбург.

По предварительным данным, водитель заказного автобуса, перевозившего 53 человека, заснул во время движения, в результате чего машина вылетела в кювет, где перевернулась и легла на левый бок. В результате ДТП пострадали семь человек.