Егерь раскрыл неожиданные подробности охоты депутата Рашкина

Егерь, который участвовал в задержании депутата Рашкина, подозреваемого в незаконном убийстве лося, раскрыл новые подробности охоты парламентария. Он отметил, что налицо все доказательства вины, в частности, обнаружение гильзы. Убита была лосиха, которая ещё могла принести потомство. Об этом сообщает RT.

По словам егеря, обнаруженная гильза принадлежала оружию Рашкина. Потом недалеко нашли и само спрятанное ружьё. Егерь отметил, что при осмотре места разделки шкуры явно было видно, что зверь был отстрелян из нарезного оружия.

В этом направлении провели прямую от местонахождения гильзы до места разделки и в тех осинах нашли пулю. То есть все улики налицо, — сказал специалист.

Егерь указал, что была убита лосиха, которая впоследствии могла принести многочисленное потомство. Он добавил, что была плохая погода, поэтому ни о какой «прогулке» депутата речь не идёт. В то время шёл дождь или снег.

Ранее Рашкин был задержан в Саратовской области. Поводом послужила найденная в его автомобиле туша лося, хотя на данный момент охота на этих животных в регионе запрещена. Также не исключён факт, что коммунист пребывал за рулём в состоянии опьянения. Однако сам Рашкин от добровольной процедуры медицинского освидетельствования на наличие опьянения отказался. По его словам, он просто приехал на встречу с друзьями в регион и случайно наткнулся на тушу во время прогулки по лесу.

Сейчас инцидент проверяет Следственный комитет, который забрал у полицейского ведомства уголовное дело о незаконной охоте.