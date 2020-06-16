Ефремова снова вызвали на допрос

https://static.news.ru/photo/9935b8da-afca-11ea-81b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ведяшкин Сергей/АГН «Москва»

Следователи назначили очередной допрос актёра Михаила Ефремова на 17 июня.

Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца Сергея Захарова сообщил о вызове актёра для допроса и «других следственных действий», содержание которых юрист не уточнил.

Я знаю, что допрос будет. Также завтра (17 июня. — NEWS.ru) я планирую предоставить следователю ордера, — заявил адвокат Александр Добровинский в комментарии РИА Новости.

По словам защитника, представители Ефремова прямо не связывались с родственниками погибшего. Якобы им только звонил актёр Сергей Гармаш, попытавшийся договориться о встрече.

Прошлый допрос Ефремова прошёл 11 июня — на третий день после ДТП на Садовом кольце.

Как писал NEWS.ru, вечером 8 июня внедорожник Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном интернет-магазина, за рулём которого находился Захаров. Мужчина умер от полученных травм вскоре после аварии. Виновником ДТП оказался актёр Ефремов, который, по данным полиции, сел за руль пьяным. В его крови также нашли следы наркотиков.

Ефремов признал вину и ответственность за гибель Захарова. Актёр отказался обжаловать решение суда о домашнем аресте на время следствия.