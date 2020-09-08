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Ефремова под крики толпы проводили к автозаку до СИЗО

14:21, 08 сентября 2020 49
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приговорённого к восьми годам заключения Михаила Ефремова посадили в автозак у здания суда и увезли в СИЗО. Родственникам артиста не удалось попрощаться с ним после оглашения приговора.

Ефремова провожали его многочисленные поклонники, которые скандировали «За свободу» и «Не виновен».

Ранее NEWS.ru писал, что Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Актёра взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7 300 000 рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

8 июня Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Прокурор просила приговорить Ефремова к 11 годам лишения свободы, максимальный срок, согласно Уголовному кодексу, — 12 лет. Прокурор полагает, что исправление подсудимого без изоляции от общества невозможно.

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