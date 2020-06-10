Ефремова допросят по делу о сбыте ему наркотиков

https://static.news.ru/photo/7ff9edb2-abb7-11ea-bc5a-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи допросят актёра Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП, по делу о сбыте ему наркотических средств.

В рамках расследования этого дела актёр будет допрошен. Ему придётся ответить на вопросы о том, когда, где и у кого он приобретал наркотики, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник напомнил, что за употребление наркотических средств в РФ предусмотрена административная ответственность.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Как ранее писал NEWS.ru, в заведении, где выпивал Ефремов перед трагическим ДТП, прошли 10 июня следственные действия. В ходе них выяснилось, что все записи с камер наблюдения бара исчезли.