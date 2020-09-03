Ефремов раскаялся и признал вину в смертельном ДТП

https://static.news.ru/photo/501427da-edec-11ea-b1d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Агентство «Москва»

Михаил Ефремов выступил на суде по делу о смертельном ДТП в центре Москвы с последним словом. Актёр заявил, что раскаивается и признаёт вину.

Я понимаю, что я не прав во всём. Я признаю свою вину, я раскаиваюсь в том, что я сделал. Наверное, по всему. Такие шикарные доказательства. Если это сделал я, то я не знаю, что мне делать дальше. Алкоголь — дикое зло. Надо знать меру. Не знаешь меру — пойдёшь на 11 лет на нары, — сказал артист.

Актёр также заявил, что если бы он воспользовался «телефонным правом», то избежал бы суда:

Тут говорили, что я отмазывался, что я пользовался „телефонным правом“, но нет, этого не было. Если бы это было, суда бы не было.

Дело слушается в Пресненском суде Москвы. Ранее выступили адвокаты и гособвинение. Его представитель посчитала вину Евремова полностью доказанной видеозаписями с места ДТП, экспертизами и показаниями свидетелей. По её мнению, исправление подсудимого без изоляции от общества невозможно. Прокурор просила суд приговорить Ефремова к 11 годам лишения свободы. Максимальный срок, согласно Уголовному кодексу, — 12 лет.

Михаил Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека. 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.

В момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков. Ранее он отказывался признавать вину в ДТП, так как не помнит, был ли за рулём, и полагает, что сидел на пассажирском сиденье.

NEWS.ru ведёт текстовую онлайн-трансляцию из зала суда.