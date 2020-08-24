Ефремов заключил новое соглашение с Пашаевым

https://static.news.ru/photo/65b2da80-e60a-11ea-a975-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эльман Пашаев снова стал адвокатом актёра Михаила Ефремова. Ранее обвиняемый в ДТП артист отказался от его услуг и начал искать себе нового защитника.

В настоящее время Пашаев и Ефремов вновь заключили соглашение о защите артиста по уголовному делу о ДТП, — сообщил источник ТАСС.

По словам собеседника агентства, даже до отказа от Пашаева Ефремов настаивал на версии, что его могло не быть за рулём джипа во время столкновения.

На последнем заседании по делу о смертельном ДТП Ефремов отказался от услуг своих адвокатов, в частности Эльмана Пашаева. За время процесса он стал чуть ли не главной «звездой» происходящего благодаря неоднозначным высказываниям и странной линии защиты. Тем временем отстранённый адвокат уже успел открыто заявить, что будет полностью контролировать нового защитника актёра.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Сейчас актёр помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Как писал NEWS.ru, Пресненский суд Москвы 24 августа отложил заседание по делу артиста до 31 августа, чтобы тот смог найти нового адвоката или адвокатов.