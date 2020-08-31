Ефремов впервые согласился дать показания в суде по своему делу

https://static.news.ru/photo/7da31920-eb9b-11ea-b30e-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ефремов согласился дать показания в суде по своему делу, это произойдёт впервые с начала процесса. Об этом он заявил на очередном заседании Пресненского суда, где слушается дело о смертельном ДТП с его участием.

Спрашивайте, хотя я ничего не помню. Помню, что искал пиво. Не помню, откуда у меня в организме наркотики, может, это остаточные явления с других вечеринок. Мои показания не стоит брать всерьёз, — сказал он, подчеркнув, что не помнит момент столкновения машин.

Подсудимый также заявил о монтаже видео, которое появилось сразу после ДТП. На нём, выходя из машины, артист признаёт вину. По его словам, из видео вырезана частица «не», и вместо фразы «Я не виноват» все услышали признание «Я виноват».

На видео с аварии вырезан момент, где я произношу «не», это видно, это подтвердила моя жена-звукорежиссёр. Я не готов называть себя убийцей, — сказал он.

Михаил Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека. 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.

Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотических средств. Актёр был помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Однако он отказался признавать вину в ДТП, так как не помнит, был ли за рулём, и полагает, что сидел на пассажирском сиденье.

При этом через несколько дней после аварии Ефремов записал видео с извинениями. Он признался, что четыре дня после аварии, в которой погиб водитель фургона Сергей Захаров, он не знал, что сказать, да и сейчас не знает, какими словами просить прощения у семьи погибшего, писал NEWS.ru.