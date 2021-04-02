Блогер Эдвард Бил намерен помочь пострадавшей в аварии в Москве

https://static.news.ru/photo/2101024c-9396-11eb-9c5e-96000091f725_660.jpg Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Блогер Эдвард Бил, устроивший аварию на Садовом кольце в Москве, принёс свои извинения пострадавшей в ДТП. Он сожалеет о случившемся и готов оказать ей помощь. Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщил адвокат блогера Геннадий Удонян.

Массовая авария с участием пяти автомобилей произошла на Смоленской площади в Москве накануне. В результате ДТП тяжёлые травмы получила консультант Государственной думы Мария Артёмова. Бил признал свою вину в аварии.

После ДТП блогера доставили в УВД по Центральному округу столицы. Эдвард Бил давал показания, после чего его задержали на 48 часов и отправили в ИВС, находящийся на Петровке. Виновнику аварии инкриминируют нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 статьи 264 УК РФ).

Он намерен оказать помощь пострадавшей и заявил это в показаниях. Принёс извинения и очень сожалеет. Сейчас мы все боремся за её жизнь, — цитирует адвоката РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, в разговоре с журналистами детали ДТП прокомментировали представители столичного департамента транспорта. В ведомстве сообщили, что машина, из-за которой произошло ДТП, с начала года более 400 раз нарушала скоростной режим. Однако штрафы так и не были выписаны, потому что автомобиль ездил по подложным номерам.