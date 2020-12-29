Единственная АЭС бывшей Югославии отключена после землетрясения в Хорватии

Атомная электростанция «Кршко» в Словении экстренно приостановила работу. Об этом проинформировала представитель АЭС Ида Новак Ереле.
По её словам, это было сделано по протоколу безопасности в качестве меры предосторожности после землетрясения в соседней Хорватии.
Я могу подтвердить профилактическое отключение, — цитирует Ереле Agence France-Presse.
Как передаёт РИА Новости, АЭС «Кршко» — единственная атомная электростанция на территории бывшей Югославии. Она была запущена в середине 1980-х годов. Ежегодно станция вырабатывает более 5 млрд киловатт-часов, что составляет 40% всей произведённой в Словении электроэнергии.
При этом информация о массовых отключениях потребителей из-за остановки АЭС не поступала.
Ранее, как писал NEWS.ru, в Хорватии произошло землетрясение, магнитуда которого, по уточнённым данным, составила 6,4. Эпицентр располагался в 46 километрах от столицы и крупнейшего города страны — Загреба.
Подземные толчки ощущались и в некоторых соседних странах.