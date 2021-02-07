«Джокер» напал на чиновника с мячом для боулинга

https://static.news.ru/photo/cb45426a-6964-11eb-89f6-96000091f725_660.jpg Фото: Damien Hammond/facebook.com

Суд в Ноттингеме вынес «расширенный приговор» 31-летнему Дэмиену Хаммонду. Мужчина известен в городе прогулками в гриме и костюме Джокера. Он напал на муниципального служащего с мячом для боулинга.

Как пояснили в суде, «Джокер» выбросил из окна тяжёлый предмет, завёрнутый в джинсы. В это время чиновник убирал с улицы телевизор, который Хэммонд до этого также выбросил из окна. В результате жертва «безумного клоуна» получила тяжёлые травмы — произошло кровоизлияние в мозг, однако мужчина выжил.

Когда же на место прибыли полицейские, Хэммонд заявил, что убьёт любого, кто попытается проникнуть в его квартиру. Два часа продолжалась осада. Она закончилась тем, что подсудимый поджёг себя и вышел из окна. Но выжил.

Неизвестно, целился ли злоумышленник в пострадавшего, однако правоохранители уверяют, что это было умышленное нападение. Стоит заметить, что с 12 лет «Джокер» совершил порядка 100 преступлений. В их числе кражи, хулиганство, нанесение ущерба и общественные беспорядки.

В 2016 году молодого человека приговорили к году тюремного заключения за ранение.

Также известно, что Хэммонд страдает от психического расстройства. Врачи назначали ему необходимые препараты, однако мужчина отказался их пить. При этом долгие годы мужчина принимает наркотики. В суде сообщили, что во время нападения он был под воздействием запрещённых препаратов, передаёт телеканал «360».

Ранее NEWS.ru писал, что серьёзный инцидент произошёл вечером в четверг в шотландской больнице Кроссхаус города Килманрок недалеко от Глазго. Речь идёт о нападении на медсестру с применением холодного оружия.

По словам представителя местного полицейского управления, правоохранители работают на месте двух серьёзных инцидентов. Один из них произошёл в больнице Кроссхаус, второй — на Портленд-стрит. Установлено оцепление, граждан просят временно избегать посещения этих районов.