https://static.news.ru/photo/2b139af6-30c3-11ea-958c-fa163e074e61_660.jpgФото: Фото: Bai Xuefei/Xinhua/Global Look Press
Дым от австралийских лесных пожаров долетел до Чили и Аргентины. Он практически полностью закрыл небо.
В результате пожаров пострадали несколько миллионов гектаров земли, пламя уничтожило более тысячи домов. Погибло около 17 человек и восемь тысяч коал. Также погибли и сотни других животных. В тушении пожаров задействовано свыше двух тысяч пожарных. Планируется, что будут привлечены ещё три тысячи военнослужащих.