Фото: Фото: Bai Xuefei/Xinhua/Global Look Press

Дым от австралийских лесных пожаров долетел до Чили и Аргентины. Он практически полностью закрыл небо.

В результате пожаров пострадали несколько миллионов гектаров земли, пламя уничтожило более тысячи домов. Погибло около 17 человек и восемь тысяч коал. Также погибли и сотни других животных. В тушении пожаров задействовано свыше двух тысяч пожарных. Планируется, что будут привлечены ещё три тысячи военнослужащих.

На сегодняшний день на помощь пожарным собрали 25 млн австралийских долларов. NEWS.ru сообщал, что актриса Николь Кидман и певица Пинк пожертвовали на борьбу с лесными пожарами по $500 тысяч.

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