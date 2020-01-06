https://static.news.ru/photo/2b139af6-30c3-11ea-958c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Bai Xuefei/Xinhua/Global Look Press

Дым от австралийских лесных пожаров долетел до Чили и Аргентины. Он практически полностью закрыл небо.

В результате пожаров пострадали несколько миллионов гектаров земли, пламя уничтожило более тысячи домов. Погибло около 17 человек и восемь тысяч коал. Также погибли и сотни других животных. В тушении пожаров задействовано свыше двух тысяч пожарных. Планируется, что будут привлечены ещё три тысячи военнослужащих.

En la imagen (RGB Color Verdadero del GOES-16) se aprecia el humo (color café tenue) proveniente de los incendios forestales de Australia. El humo ha sido transportado por el flujo de aire hasta Chile y Argentina #humo #incendiosforestales #AustralianBushfire pic.twitter.com/hutnrX6hWP — MeteoChile (@meteochile_dmc) 6 января 2020 г.

На сегодняшний день на помощь пожарным собрали 25 млн австралийских долларов. NEWS.ru сообщал, что актриса Николь Кидман и певица Пинк пожертвовали на борьбу с лесными пожарами по $500 тысяч.