Дым и взрывы в центре Москвы: фото пожара на Лужнецкой набережной

Днём в субботу, 19 июня, на Лужнецкой набережной Москвы загорелось одноэтажное здание. По данным экстренных служб, огонь охватил склад с пиротехникой, раздаются взрывы. Огонь перекинулся на соседнее здание. Пожару присвоен третий номер сложности из пяти возможных. К его тушению привлекли авиацию, тем временем на Лужнецкой набережной перекрыли четыре полосы движения.