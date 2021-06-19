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Пожар на Лужнецкой набережной в Москве
Происшествия

Дым и взрывы в центре Москвы: фото пожара на Лужнецкой набережной

Серия взрывов произошла на Лужнецкой набережной Москвы на складе с пиротехникой. Пожар охватил 500 квадратных метров
19:27, 19 июня 2021
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
NEWS.ru

Днём в субботу, 19 июня, на Лужнецкой набережной Москвы загорелось одноэтажное здание. По данным экстренных служб, огонь охватил склад с пиротехникой, раздаются взрывы. Огонь перекинулся на соседнее здание. Пожару присвоен третий номер сложности из пяти возможных. К его тушению привлекли авиацию, тем временем на Лужнецкой набережной перекрыли четыре полосы движения. 

РИА Новости

Пожар на Лужнецкой набережной в Москве. Загорелось хранилище петард, слышны взрывы

Павел Бедняков/РИА Новости

Женщины на Воробьёвской набережной наблюдают за пожаром на Лужнецкой набережной в Москве

Павел Бедняков/РИА Новости

Пожар на Лужнецкой набережной в Москве

Павел Бедняков/РИА Новости

Начало пожара на Лужнецкой набережной в Москве

Павел Бедняков/РИА Новости

Пожарный вертолёт тушит пожар над Лужнецкой набережной в Москве

Павел Бедняков/РИА Новости

Пожар на Лужнецкой набережной в Москве

Павел Бедняков/РИА Новости

Пожар на складе пиротехники в Москве

Ксения Семеновская/ТАСС

Пожар на складе пиротехники в Москве

Сергей Савостьянов/ТАСС

Пожар на складе пиротехники в Москве

Ксения Семеновская/ТАСС

Отдыхающие на Воробьёвской набережной наблюдают за пожаром на Лужнецкой набережной в Москве

Павел Бедняков/РИА Новости

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