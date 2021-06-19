Дым и взрывы в центре Москвы: фото пожара на Лужнецкой набережной

Днём в субботу, 19 июня, на Лужнецкой набережной Москвы загорелось одноэтажное здание. По данным экстренных служб, огонь охватил склад с пиротехникой, раздаются взрывы. Огонь перекинулся на соседнее здание. Пожару присвоен третий номер сложности из пяти возможных. К его тушению привлекли авиацию, тем временем на Лужнецкой набережной перекрыли четыре полосы движения.
РИА Новости
Пожар на Лужнецкой набережной в Москве. Загорелось хранилище петард, слышны взрывы
Павел Бедняков/РИА Новости
Женщины на Воробьёвской набережной наблюдают за пожаром на Лужнецкой набережной в Москве
Павел Бедняков/РИА Новости
Пожар на Лужнецкой набережной в Москве
Павел Бедняков/РИА Новости
Начало пожара на Лужнецкой набережной в Москве
Павел Бедняков/РИА Новости
Пожарный вертолёт тушит пожар над Лужнецкой набережной в Москве
Павел Бедняков/РИА Новости
Пожар на Лужнецкой набережной в Москве
Павел Бедняков/РИА Новости
Пожар на складе пиротехники в Москве
Ксения Семеновская/ТАСС
Пожар на складе пиротехники в Москве
Сергей Савостьянов/ТАСС
Пожар на складе пиротехники в Москве
Ксения Семеновская/ТАСС
Отдыхающие на Воробьёвской набережной наблюдают за пожаром на Лужнецкой набережной в Москве
Павел Бедняков/РИА Новости