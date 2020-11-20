Двухлетняя девочка подавилась сосиской в детском саду и умерла

Девочка по имени Сэди погибла, подавившись сосиской во время обеда в детском саду. Инцидент произошёл в Великобритании.
Ребёнка доставили в реанимацию местной больницы, однако она скончалась спустя два дня, несмотря на усилия медиков.
В память о своей «маленькой принцессе» скорбящие родители объявили сбор средств на поддержку врачей-реаниматологов госпиталя. За неделю они набрали 51 тысячу фунтов стерлингов (это более 5 млн в российских рублях). Деньги уже передали докторам через одну из благотворительных организаций.
Также мать и отец рассказали, что дали согласие на то, чтобы Сэди стала донором органов,
Ранее NEWS.ru писал, что мужчина подавился куском мяса и в течение восьми лет не мог ни говорить, ни ходить до тех пор, пока доктора не дали ему снотворное.