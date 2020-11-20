Двухлетняя девочка подавилась сосиской в детском саду и умерла

https://static.news.ru/photo/dea88924-2bbc-11eb-a84e-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look press

Девочка по имени Сэди погибла, подавившись сосиской во время обеда в детском саду. Инцидент произошёл в Великобритании.

Ребёнка доставили в реанимацию местной больницы, однако она скончалась спустя два дня, несмотря на усилия медиков.

В память о своей «маленькой принцессе» скорбящие родители объявили сбор средств на поддержку врачей-реаниматологов госпиталя. За неделю они набрали 51 тысячу фунтов стерлингов (это более 5 млн в российских рублях). Деньги уже передали докторам через одну из благотворительных организаций.

Также мать и отец рассказали, что дали согласие на то, чтобы Сэди стала донором органов, передаёт MK.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что мужчина подавился куском мяса и в течение восьми лет не мог ни говорить, ни ходить до тех пор, пока доктора не дали ему снотворное.