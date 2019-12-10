https://static.news.ru/photo/387eb5c0-191e-11ea-9aee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Соцслужбы обнаружили в одной из квартир Ижевска тело женщины и живого ребёнка.

Как выяснилось, мама малыша умерла от пневмонии и пять дней её сын находился один. Случившееся обнаружили в ходе проверки одиноких женщин с детьми, которую решили провести в Удмуртии после трагического случая в Можге, где умер подросток-инвалид, сообщает РЕН ТВ.

Как писал NEWS.ru ранее, жительница города Можга Удмуртской Республики умерла в своей квартире. Живший с ней 13-летний ребёнок, страдающий ДЦП, неделю пытался позвать на помощь. У мальчика была эпилепсия и он не мог говорить. Ребёнок попытался создать шум, но соседи, привыкшие к подобным звукам, не обратили никакого внимания.