Соцслужбы обнаружили в одной из квартир Ижевска тело женщины и живого ребёнка.
Как выяснилось, мама малыша умерла от пневмонии и пять дней её сын находился один. Случившееся обнаружили в ходе проверки одиноких женщин с детьми, которую решили провести в Удмуртии после трагического случая в Можге, где умер подросток-инвалид,
Как писал NEWS.ru ранее, жительница города Можга Удмуртской Республики умерла в своей квартире. Живший с ней 13-летний ребёнок, страдающий ДЦП, неделю пытался позвать на помощь. У мальчика была эпилепсия и он не мог говорить. Ребёнок попытался создать шум, но соседи, привыкшие к подобным звукам, не обратили никакого внимания.
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