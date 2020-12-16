Двухлетний ребёнок отравился наркотиками в Нижнем Новгороде

https://static.news.ru/photo/07733176-3fac-11eb-8b15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двухлетнего мальчика госпитализировали с отравлением наркотиками. Инцидент произошёл в посёлке Луч Приокского района Нижнего Новгорода, который на протяжении многих лет был известен наркопритонами.

По данным регионального управления МВД, ребёнок доставлен в детскую городскую больницу № 1.

Из лечебного учреждения поступила информация о том, что к ним был доставлен ребёнок 2018 года рождения с отравлением наркотическим средством, — говорится в сообщении ведомства.

В МВД также рассказали, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ о незаконном приобретении, хранении и изготовлении наркотических средств. В настоящее время проводится расследование, передаёт РИА Новости.

Пресс-секретарь нижегородского Минздрава Алексей Никонов сообщал, что у мальчика диагностировали отравление метадоном ещё на прошлой неделе. Сейчас известно, что его жизни ничего не угрожает, он идёт на выздоровление. Из реанимации пациента уже перевели в общую палату.

Такой исход стал возможен благодаря своевременной антидотной терапии и грамотой работе врачей-реаниматологов детской городской больницы, — цитирует Никонова NN.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье 17-летняя школьница скончалась, отравившись наркотиками. Следователи начали проверку. Тело девочки было обнаружено в подъезде многоэтажного дома в деревне Путилково Красногорска. Признаков насильственной смерти на трупе обнаружено не было.