В городе Суонси в Уэльсе двухэтажный автобус врезался в железнодорожный мост. В результате аварии крышу транспортного средства частично сорвало.
Автобус следовал из одного университетского здания в другое. В ДТП пострадали восемь человек, все они госпитализированы. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии,
Double-decker bus crashes into railway bridge leaving eight passengers injured— Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_)
https://t.co/CnsmTJa7Rh pic.twitter.com/u9gsFtcYEw December 12, 2019
Ранее NEWS.ru писал, что на трассе в Кении произошло столкновение пассажирских автобусов. В результате погибли по меньшей мере семь человек, 60 получили ранения.
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