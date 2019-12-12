https://static.news.ru/photo/f3cb8896-1ce1-11ea-9e67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Gloval Look Press

В городе Суонси в Уэльсе двухэтажный автобус врезался в железнодорожный мост. В результате аварии крышу транспортного средства частично сорвало.

Автобус следовал из одного университетского здания в другое. В ДТП пострадали восемь человек, все они госпитализированы. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, сообщает Би-би-си.

Double-decker bus crashes into railway bridge leaving eight passengers injured https://t.co/CnsmTJa7Rh pic.twitter.com/u9gsFtcYEw — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) December 12, 2019

Ранее NEWS.ru писал, что на трассе в Кении произошло столкновение пассажирских автобусов. В результате погибли по меньшей мере семь человек, 60 получили ранения.