Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Gloval Look Press

В городе Суонси в Уэльсе двухэтажный автобус врезался в железнодорожный мост. В результате аварии крышу транспортного средства частично сорвало.

Автобус следовал из одного университетского здания в другое. В ДТП пострадали восемь человек, все они госпитализированы. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, сообщает Би-би-си.

Ранее NEWS.ru писал, что на трассе в Кении произошло столкновение пассажирских автобусов. В результате погибли по меньшей мере семь человек, 60 получили ранения.

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