https://static.news.ru/photo/59bbdf1a-41d2-11ea-8b0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России госпитализированы две женщины с подозрением на коронавирусную инфекцию. Обе россиянки незадолго до заболевания посещали Китай.

Как пишет РЕН ТВ, в Адыгее с жалобами на плохое самочувствие к медикам обратилась студентка 4-го курса. Девушку поместили в отдельную палату и взяли у неё все необходимые анализы.

Вторая женщина, 55-летняя жительница Воронежа, почувствовала себя плохо ещё на борту самолёта, возвращаясь из Китая. У неё кашель и насморк.

По последним данным, новым типом коронавируса заразились 4547 человек, 106 погибли. Самое большое количество заболевших выявлено в Хубэе — 2,7 тысяч инфицированных, 100 погибших. На втором месте провинция Гуандун — 207 инфицированных. Третье место у провинции Чжэцзян — 173 инфицированных, четвёртое место — Хэнань, где от вируса пострадали 168 человек, один погиб, писал NEWS.ru.