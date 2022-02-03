Двух пропавших девочек на Камчатке нашли живыми

На Камчатке нашлись две малолетние девочки, пропавшие в четверг, 3 февраля. Об этом сообщили РИА Новости в УМВД по Камчатскому краю. По данным полиции, дети живы и здоровы.

По ориентировке — найдены, живы-здоровы, — сообщили в полиции.

Подробности происшествия не приводятся.

Ранее сообщалось, что две девочки 2010 и 2013 годов рождения 3 февраля ушли из дома в микрорайоне Северо-Восток в Петропавловске-Камчатском и не вернулись. Полиция объявила розыск.

Также стало известно, что в Тверской области нашли семилетнего мальчика, который потерялся 27 января. Максима К. обнаружили в канализационном люке, серьёзных травм у ребёнка не было.