https://static.news.ru/photo/6f058248-3617-11ea-9291-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Саратове следователи предъявили обвинения двум мужчинам, напавших на сотрудников патрульно-постовой службы. В результате происшествия один полицейский скончался.

Инцидент произошёл вечером 21 декабря 2019 года. Обвиняемые незаконно приобрели синтетические наркотики для продажи. Довести замысел им помешала встреча с полицейскими. При задержании мужчины оказали сопротивление, один из которых выстрелил в 28-летнего лейтенанта полиции Михаила Гадеева. Второй правоохранитель, Николай Ведель, получил травмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на областное управление СК РФ.

Напавшие оказались особо опасными преступниками.

Ранее NEWS.ru писал, что в Белоруссии вынесли смертный приговор двум братьям, убившим свою бывшую учительницу. Молодые люди нанесли женщине более 100 ножевых ранений, а затем подожгли её дом.