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В Омской области были уволены руководители Калачинской и Горьковской ЦРБ Игорь Соколов и Валерий Корсаков после смерти матери четырёх детей 44-летней Елены Евсеевой, которую возили из одной больницы в другую, пока она не скончалась.

После вмешательства губернатора Омского региона Александра Буркова в резонансное дело Елены Евсеевой в областном Министерстве здравоохранения принято решение освободить от занимаемых должностей главных врачей Калачинской и Горьковской ЦРБ, — сообщает РИА Новости со ссылкой на областной Минздрав.

В ведомстве провели проверку после публикации открытого письма супруга погибшей, журналиста «Нашей газеты» Леонида Евсеева министру здравоохранения Омской области Дмитрию Вьюшкову. Областной Минздрав пришёл к выводу, что медики отступили от стандарта оказания медицинской помощи при госпитализации женщины.

Многодетная мать Елена Евсеева почувствовала головную боль и тошноту 13 февраля. Она обратилась в центральную райбольницу, где ей выписали препараты от высокого давления. Вечером состояние женщины ухудшилось, после чего её на скорой увезли в центральную больницу Горьковского района.

Там её не приняли и увезли в центральную больницу в Калининском районе, которая находится в 40 километрах. На следующий день женщину вновь отвезли в больницу Горьковского района, где её поместили в реанимацию, а через несколько дней вновь повезли в больницу Калачинского района. 19 февраля Елена Евсеева скончалась от ишемического инсульта. Письмо было опубликовано на сайте «БК55».

Ранее NEWS.ru писал, что жительница Москвы подала иск к трём больницам на 15 млн рублей. Она обвиняет медиков в смерти своего 14-летнего сына из-за неверного диагноза.