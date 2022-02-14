Двух детей вытащили из-под снежных завалов в Магаданской области

Под Магаданом спасатели и волонтёры вытащили и-под снежных и ледяных завалов двух детей в возрасте 9 и 11 лет. Оба ребёнка живы, у них диагностировано переохлаждение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные пожарно-спасательного центра региона.

В селе Клепка произошел обвал в месте водонапорной башни и бани возле леса, где протекал ручей, в результате чего под завалом снега и льда оказались двое детей в природных ледяных нишах, в которых они играли и рыли себе убежища, — отметили в ведомстве.

В спасательной операции участвовали четверо спасателей и десять волонтёров. Детей передали родителям, после чего отправили на автомобиле скорой помощи в Магадан. Им поставлен предварительный диагноз переохлаждение.

Ранее сообщалось о том, что семь человек погибли, трое пропали без вести и ещё 32 пострадали после того, как скала обвалилась на прогулочные катера на озере Фурнаш на юго-востоке Бразилии, передаёт Reuters, ссылаясь на местную пожарную службу. В лодках находились туристы, об их гражданстве пока не сообщается. Скала могла обрушиться из-за проливных дождей.