https://static.news.ru/photo/7c98934c-d9dc-11e9-a94e-fa163e074e61_660.jpg Фото: НАК

Два боевика были ликвидированы 17 сентября в ходе выполнения контртеррористической операции в городе Чегем на территории Кабардино-Балкарии.

Среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет. Боевиков ликвидировали после того, как те укрылись в частном доме, пишет « Интерфакс-Юг ».

Как ранее сообщал News.ru, 17 сентября в городе Чегем в Кабардино-Балкарии введён режим контртеррористической операции.

В оперативном штабе региона сообщили, что данная мера была принята в связи с возможным нахождением в частном доме членов религиозно-экстремистской группировки. Информацию об этом ФСБ получила днём во вторник, 17 сентября.