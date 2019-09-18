Два боевика были ликвидированы 17 сентября в ходе выполнения контртеррористической операции в городе Чегем на территории Кабардино-Балкарии.
Среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет. Боевиков ликвидировали после того, как те укрылись в частном доме, пишет «
Как ранее сообщал News.ru, 17 сентября в городе Чегем в Кабардино-Балкарии введён режим контртеррористической операции.
В оперативном штабе региона сообщили, что данная мера была принята в связи с возможным нахождением в частном доме членов религиозно-экстремистской группировки. Информацию об этом ФСБ получила днём во вторник, 17 сентября.