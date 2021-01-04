Дворник нашёл в подъезде дома в Москве пистолет-пулемёт образца 1941 года

https://static.news.ru/photo/b37901d2-4e6e-11eb-927d-fa163e074e61_660.jpg Фото: wikimedia.org

Убираясь в подъезде дома в центре Москвы, дворник нашёл боевой пистолет-пулемёт Шпагина, который находился в работоспособном состоянии.

Дворник при уборке территории обнаружил в подъезде дома на Новорязанской улице 7,62-миллиметровый пистолет-пулемет образца 1941 года системы Шпагина, который является боевым ручным стрелковым оружием, — рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Оружие было без патронов. Было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия. Владелец пулемёта устанавливается.

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