Дворник нашёл в подъезде дома в Москве пистолет-пулемёт образца 1941 года

Убираясь в подъезде дома в центре Москвы, дворник нашёл боевой пистолет-пулемёт Шпагина, который находился в работоспособном состоянии.
Дворник при уборке территории обнаружил в подъезде дома на Новорязанской улице 7,62-миллиметровый пистолет-пулемет образца 1941 года системы Шпагина, который является боевым ручным стрелковым оружием, — рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.
Оружие было без патронов. Было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия. Владелец пулемёта устанавливается.
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