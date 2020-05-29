Двое журналистов «Эха Москвы» задержаны на Петровке

https://static.news.ru/photo/4781e9e6-a1b5-11ea-8bb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместителя главного редактора «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и ведущего радиостанции Александра Плющева задержали сотрудники правоохранительных органов. Инцидент произошёл у здания МВД на Петровке.

Нас с Таней задержали во время работы на Петровке 38, с пресс-картами в руках, — сообщил ведущий в своём Twitter-аккаунте.

Это уже не первый случай задержания журналистов. Ранее против них составили протоколы за попытку устроить одиночные пикеты в поддержку журналиста «Новой газеты» Ильи Азара. Последний был арестован на 15 суток за одиночный пикет.

На данный момент Фельгенгауэр и Плющеву грозит административный штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы.

Ранее NEWS.ru писал, что в центре Москвы за одиночный пикет задержали депутата Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергея Митрохина.