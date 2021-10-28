Двое взрослых погибли, трое детей пострадали при пожаре в якутском селе

Двое взрослых погибли, три ребёнка пострадали в результате пожара в селе Верхневилюйск в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошёл в двухэтажном многоквартирном доме на улице Ленина в селе Верхневилюйск Верхневилюйского района. Прибывшие на место происшествия пожарные наблюдали сильное задымление и открытый огонь в одной из квартир.

В ходе борьбы с огнём спасатели обнаружили одного погибшего и четверых пострадавших, в том числе детей 2012, 2016 и 2017 годов рождения.

К сожалению, в результате пожара погиб молодой человек 1999 года рождения, женщина 1990 года рождения скончалась, не приходя в сознание, трое детей находятся в больнице. В результате пожара огнём повреждена квартира на площади 12 квадратных метров, — говорится в сообщении МЧС.

Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в подмосковном Красногорске произошёл хлопок газа.