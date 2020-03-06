https://static.news.ru/photo/3ca15946-5f64-11ea-a5fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Возгорание произошло в частном жилом доме в Бийске в ночь на 6 марта.

Ликвидация открытого горения заняла у пожарных около часа, после чего они обнаружили на месте происшествия тела трёх погибших. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Погибшая девочка не проживала в доме постоянно, она госила у родственников, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, отряд пожарных, прибывших для тушения торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, следовал указаниям человека в чёрной одежде без опознавательных знаков охранника. Об этом заявил на суде Сергей Ананьев, потерявший на пожаре трёх дочерей.