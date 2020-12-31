Двое взрослых и ребёнок стали жертвами ДТП в Подмосковье

Три человека, включая ребёнка, погибли в результате столкновения грузового и легкового автомобилей в Московской области.
ДТП произошло неподалёку от города Луховицы вечером 1 января. Автомобиль Ford Focus, выехав на встречную полосу, врезался в грузовик Volvo с полуприцепом.
На месте происшествия от полученных травм скончался 60-летний водитель легковой машины и семилетняя девочка. Утром 2 января в больнице умерла супруга водителя.
В ДТП также пострадали водитель грузовика и четырёхлетняя сестра погибшей девочки. Последняя госпитализирована с тяжёлыми травмами.
По факту аварии возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются,
Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье фельдшер, оказывавший помощь пострадавшим в аварии, сам стал жертвой ДТП. Легковой автомобиль протаранил карету скорой помощи, которая стояла на обочине. Помимо погибшего медработника, пострадали пять человек, включая сотрудника ГИБДД. Водитель, по вине которого произошла авария, был в состоянии алкогольного опьянения.