Двое взрослых и ребёнок стали жертвами ДТП в Подмосковье

Четыре человека погибли и ещё трое госпитализированы в результате ДТП с участием минивэна и грузового автомобиля в Ростовской области. Авария произошла в ночь на 2 января в Тацинском районе.

По предварительным данным, примерно в 04:15 на 249-м километре автодороги Волгоград — Каменск автомобиль Hyundai H-1, направлявшийся из Волгограда в направлении трассы М-4 «Дон», столкнулся с ехавшим в попутном направлении...