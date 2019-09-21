https://static.news.ru/photo/7f7b3f3e-dc83-11e9-a060-fa163e074e61_660.jpg Фото: ibnisino.tj

В Таджикистане двое военнослужащих 201-й российской военной базы получили ранения и госпитализированы в результате нападения на них психически больного. Об этом сообщило МВД страны.

По данным полицейских, военные находились в городе Бохтар, административном центре Хатлонской области, по личным делам, передаёт РИА Новости .

Двое военнослужащих подразделения 201-й российской военной базы, находясь вне части, в самом городе по личным делам, подверглись нападению психически больного жителя Бохтара, который нанёс им несколько ножевых ранений, — сказал представитель МВД.

Он также сообщил, что нападавший стоит на учёте в психиатрическом диспансере. Раненые госпитализированы в Душанбе.

Ранее в Казахстане десять военнослужащих пострадали в результате самопроизвольной детонации фрагмента боеприпаса. Инцидент произошёл на территории специально оборудованного полигона, где в этот день велись плановые подрывные работы, писал News.ru.