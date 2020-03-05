https://static.news.ru/photo/d454133e-5f08-11ea-ac2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs.tatarstan/vk.com

Строительная люлька с монтажниками сорвалась с десятого этажа жилого дома в Казани. Всего в ней находилось пять человек. Двое скончались на месте, ещё двое пострадали, а одному мужчине удалось схватиться за верёвку и попасть в квартиру на пятом этаже.

По данным ГУ МЧС России, во время работ на улице Ершова строительная люлька сорвалась на несколько этажей. Из-за рывка из неё повыпадали люди.

Два человека погибли на месте, пострадали два человека, один мужчина успел ухватиться за трос, проникнуть в окно пятого этажа и спуститься самостоятельно, — передаёт «Интерфакс».

NEWS.ru писал ранее об инциденте в аэропорту Уфы. Там при падении с высоты погиб мужчина. Сотрудники Следственного комитета начали проверку.