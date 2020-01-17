https://static.news.ru/photo/ee966366-f507-11e9-b026-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое полицейских и гражданин одной из стран ближнего зарубежья стали жертвами ДТП на Ямале. Ещё три человека пострадали.

Инцидент произошёл на трассе Сургут – Салехард в районе посёлка Старый Надым. Со служебным автомобилем, принадлежавшему отделу МВД по городу Губкинскому, столкнулась выехавшая на встречную полосу Mazda.

Полицейские и мигрант, которого они везли в центр временного содержания для последующего выдворения из РФ, скончались на месте ДТП. Водитель и двое пассажиров иномарки госпитализированы. По факту аварии МВД проводит проверку, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Адыгее из-за гололёда и тумана столкнулись более 20 автомобилей. В результате погибли два человека и ещё 12 пострадали.