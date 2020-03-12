Тела двух девятилетних мальчиков были найдены в водоёме в Новгородской области. Сотрудники следуправления СКР по региону проводят по данному факту проверку.
Инцидент произошёл в деревне Перелучи Боровичского района 12 марта. Дети не вернулись из школы домой, а спустя несколько часов были найдены в водоёме. Предполагается, что они погибли от утопления,
Для установления точной причины смерти школьников их тела направлены на судмедэкспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее NEWS.ru писал, что в Ленобласти утонули три рыбака. Мужчины проигнорировали установленный в регионе запрет выходить на лёд водоёмов.
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