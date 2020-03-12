https://static.news.ru/photo/3205a77c-6472-11ea-827a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тела двух девятилетних мальчиков были найдены в водоёме в Новгородской области. Сотрудники следуправления СКР по региону проводят по данному факту проверку.

Инцидент произошёл в деревне Перелучи Боровичского района 12 марта. Дети не вернулись из школы домой, а спустя несколько часов были найдены в водоёме. Предполагается, что они погибли от утопления, сообщается на сайте ведомства.

Для установления точной причины смерти школьников их тела направлены на судмедэкспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ленобласти утонули три рыбака. Мужчины проигнорировали установленный в регионе запрет выходить на лёд водоёмов.