Двое рабочих погибли при взрыве бочки на уральском предприятии

https://static.news.ru/photo/8721a5d2-4c1e-11eb-b93a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Реальный Екатеринбург/vk.com

Разгерметизация бочки с перегретым паром привела к гибели двух человек на деревообрабатывающем предприятии «Лестех» в Алапаевске Свердловской области.

Согласно предварительной информации, инцидент произошёл утром 31 декабря. Помимо двух погибших, ещё один человек пострадал. Он госпитализирован с тяжёлыми повреждениями. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

По факту инцидента проводится прокурорская проверка. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц). Следователи опрашивают свидетелей, а также исследуют документацию, которая может иметь значение для расследования, сообщает ТАСС со ссылкой на городскую прокуратуру Алапаевска и следуправление СКР по Свердловской области.

Ранее NEWS.ru писал, что в Иркутске из-за обвала грунта во время работ по ремонту коммуникаций погибли двое рабочих. Ещё один получил травмы и был доставлен в больницу.