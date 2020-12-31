Двое рабочих погибли при взрыве бочки на уральском предприятии

Разгерметизация бочки с перегретым паром привела к гибели двух человек на деревообрабатывающем предприятии «Лестех» в Алапаевске Свердловской области.
Согласно предварительной информации, инцидент произошёл утром 31 декабря. Помимо двух погибших, ещё один человек пострадал. Он госпитализирован с тяжёлыми повреждениями. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
По факту инцидента проводится прокурорская проверка. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц). Следователи опрашивают свидетелей, а также исследуют документацию, которая может иметь значение для расследования,
Ранее NEWS.ru писал, что в Иркутске из-за обвала грунта во время работ по ремонту коммуникаций погибли двое рабочих. Ещё один получил травмы и был доставлен в больницу.