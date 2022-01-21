Двое пожарных погибли при тушении дома в Иркутской области

Двое пожарных погибли во время тушения 12-квартирного двухэтажного жилого дома в городе Бодайбо Иркутской области, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС. Никто из жильцов не пострадал.

Ночью в городе Бодайбо произошёл пожар в 12-квартирном двухэтажном деревянном доме. Никто из жильцов не пострадал. Для разведки и тушения в дом вошли звенья газодымозащитной службы. В установленный срок одно звено не вышло. Все силы были брошены на поиски. Позже пожарных нашли погибшими внутри, — говорится в сообщении.

Уточняется, что погибли начальник караула внутренней службы Игорь Руснаков 1994 года рождения и пожарный этой же части Вадим Найдёнов 1997 года рождения.

Ранее при тушении огня в здании «Невской мануфактуры» в Санкт-Петербурге погиб командир отделения пожарно-спасательной части. Пострадавшие получили ожоги 40–50% тела. Площадь пожара возросла до четырёх тысяч квадратных метров. В МЧС рассказали, что огнём были охвачены четыре этажа фабрики, обрушились межкомнатные перекрытия и кровля.

Фабрика была основана английским купцом Джеймсом Торнтоном в 1841 году. Её национализировали в 1918 году, и она прекратила работу. С 1921 года была переименована в государственную фабрику шестерённых изделий «Красный ткач» треста «Петротекстиль» и возобновила свою деятельность. С 1992 года носит название ОАО «Невская мануфактура». Большая часть площадей фабрики сдаётся в аренду.