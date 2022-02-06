Двое пострадали в результате массового ДТП на МКАД с участием крана

Два человека пострадали в результате массового ДТП на МКАД с участием «Газели» и автокрана, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Всего на участке дороги с 57-го по 60-й км МКАД в Москве произошло четыре аварии с участием девяти легковых и грузовых машин. На место следуют экстренные службы.

Пострадали два человека. Причиной автопроисшествия стала скользкая дорога, — сказал источник.

По его словам, пострадавшие попали в ДТП на 60-м км дороги. В 100 м произошло ещё одно ДТП с участием двух машин. Кроме того, на внешней стороне МКАД зафиксировали ещё серию столкновений, в результате которых одну из машин перевернуло. Движение на участке с 60 км по 67 км МКАД затруднено. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.

Ранее в Тюмени легковой автомобиль LADA Priora въехал в остановку общественного транспорта. В результате ДТП пострадали три женщины, они были госпитализированы. Сам виновник аварии с места происшествия скрылся. Одна из пострадавших получила серьёзные травмы конечностей и лица, у второй женщины — тяжёлая травма ноги и другие повреждения, у третьей — ушибы.