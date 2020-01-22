https://static.news.ru/photo/99659aec-3d73-11ea-afcf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Возгорание произошло в ночь на 23 января в московском районе Очаково-Матвеевское.

Горели мебель и личные вещи жильцов квартиры, расположенной в пятиэтажном доме в 4-м Очаковском переулке. Площадь пожара составила около 15 квадратных метров. Пожарным удалось спасти двоих человек, оба из которых пострадали, один из них находится в тяжёлом состоянии. К месту происшествия прибыли медики, передаёт источник NEWS.ru в экстренных службах города.

Как писал NEWS.ru ранее, в деревне Петровское городского округа Серпухов Московской области на территории тепличного комплекса произошёл пожар. По предварительным данным, один пожарный погиб и ещё трое пострадали при взрыве газовых баллонов, которые находились внутри теплицы.