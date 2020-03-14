Следуправление СКР по республике Ингушетия возбудило уголовные дела по статьям об убийстве и применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст.105 и ч.2 ст.318 УК РФ) после перестрелки в Назрановском муниципальном районе, в которой участвовали двое сотрудников МВД.
Инцидент произошёл 13 марта в селении Экажево. Там в ходе конфликта между местными жителями был убит один из них. Прибывшие по вызову полицейские обнаружили его тело. В это время их обстреляли из проезжавшей мимо машины.
Сотрудники МВД стали преследовать злоумышленника. Во ходе задержания ему на помощь пришли несколько неизвестных, вооружённых травматическим оружием. В результате полицейские получили телесные повреждения различной степени тяжести, а один из них ещё и огнестрельное ранение.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства преступления и устанавливают личности участников,
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