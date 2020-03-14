https://static.news.ru/photo/c6d6a00e-65d0-11ea-b481-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следуправление СКР по республике Ингушетия возбудило уголовные дела по статьям об убийстве и применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст.105 и ч.2 ст.318 УК РФ) после перестрелки в Назрановском муниципальном районе, в которой участвовали двое сотрудников МВД.

Инцидент произошёл 13 марта в селении Экажево. Там в ходе конфликта между местными жителями был убит один из них. Прибывшие по вызову полицейские обнаружили его тело. В это время их обстреляли из проезжавшей мимо машины.

Сотрудники МВД стали преследовать злоумышленника. Во ходе задержания ему на помощь пришли несколько неизвестных, вооружённых травматическим оружием. В результате полицейские получили телесные повреждения различной степени тяжести, а один из них ещё и огнестрельное ранение.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства преступления и устанавливают личности участников, сообщается на сайте СКР по республике Ингушетия.